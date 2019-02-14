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Президент Молдавии выразил доверие послу в России, которого предлагает отозвать МИД

Игорь Додон заявил, что не подпишет указ об отзыве дипломата, если такое решение будет принято кабмином

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что доверяет послу республики в России Андрею Негуце и не подпишет указ об его отзыве, если такое решение будет принято правительством. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook по итогам состоявшейся в четверг в Кишиневе встречи с Негуцей.

"Обсудили создавшуюся ситуацию. Как президент страны, который, согласно Конституции, ответственен за внешнюю политику и обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики Молдова, я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ", - отметил глава Молдавии. Он подчеркнул, что считает "решение министерства абсолютно необъяснимым и нерациональным, поскольку господин Негуца осуществляет свою миссию согласно выдвинутым требованиям и является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики".

Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии обратилось к правительству с просьбой отозвать посла Негуцу. Комментируя это требование, Додон заявил ТАСС, что он не подпишет соответствующий указ, если кабинет примет такое решение. Он также выразил надежду, что у правительства не будет кворума для принятия такого решения, так как глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, заявила, что не поддержит решение об отзыве посла.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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