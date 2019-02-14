Эрдоган заявил, что Анкара делает все для защиты базы РФ в Хмеймиме

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Анкара делает все для предотвращения нападений боевиков на российскую военную базу в Хмеймиме, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы не было каких-либо нападений на военную базу Хмеймим, на российскую военную базу. Наши военные органы скоординировано действуют в этом плане", - сказал Эрдоган в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, турецкие беспилотники "не обнаружили какой-либо тяжелой техники в этом районе".

Он также коснулся темы образования конституционного комитета по Сирии, подчеркнув, что этот вопрос следует решить.