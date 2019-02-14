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Кризис в Сирии

Эрдоган заявил, что Анкара делает все для защиты базы РФ в Хмеймиме

По словам турецкого президента, беспилотники не обнаружили какой-либо тяжелой техники в этом районе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Анкара делает все для предотвращения нападений боевиков на российскую военную базу в Хмеймиме, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы не было каких-либо нападений на военную базу Хмеймим, на российскую военную базу. Наши военные органы скоординировано действуют в этом плане", - сказал Эрдоган в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, турецкие беспилотники "не обнаружили какой-либо тяжелой техники в этом районе".

Он также коснулся темы образования конституционного комитета по Сирии, подчеркнув, что этот вопрос следует решить.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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