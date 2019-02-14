Пенс заявил, что поддержка Европой Ирана углубит разрыв между США и ЕС

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Поддерживающие Иран действия европейских стран приведут к углублению противоречий между Брюсселем и Вашингтоном. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс на конференции по Ближнему Востоку, которую Польша проводит совместно с США.

"Некоторые партнеры в Европе пытаются создать механизмы в обход наших санкций [против Ирана], - сказал он, напомнив о созданном Францией, Великобританией и Германией механизме расчета. - Этот инструмент - попытка нарушить санкции США".

"Это укрепит Иран, ослабит ЕС и углубит разрыв между Европой и Америкой", - предупредил Пенс.

Он подчеркнул, что санкции "будут усилены, если Иран не изменит своего дестабилизирующего поведения".

Вице-президент США также отметил, что участники конференции по Ближнему Востоку, проходящей в Варшаве, считают, что Иран начал вести агрессивную политику в последние недели. "Мы все согласились здесь, на конференции, что агрессивность Ирана в последние недели увеличилась", - сказал он.

Пенс также заявил, что США используют все возможные средства, чтобы устранить радикальный исламский терроризм. По словам Пенса, Соединенные Штаты также "остаются привержены миру между израильтянами и палестинцами", никогда не оставят израильского союзника и "не будут спокойно смотреть на использование химического оружия против мирных жителей в Сирии".

"Мы все вместе объединены в нашей миссии, направленной на формирование безопасности и мира на Ближнем Востоке, - добавил он. - Мы собрались здесь из-за угроз, ни одну из которых нельзя назвать менее важной".

Берлин, Лондон и Париж 31 января объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"). Сам по себе механизм должен обеспечить техническую возможность проводить сделки с Тегераном и не освобождает тех, кто им воспользуется, от санкций США. Для начала его работы необходимо создать аналогичную компанию в Иране.

В конференции участвуют несколько десятков стран, в том числе Израиль и США, которых представляют соответственно премьер-министр Биньямин Нетаньяху и вице-президент и госсекретарь Майкл Пенс и Майкл Помпео. Остальные государства представлены на уровне министров или их заместителей. Иран не был приглашен на встречу - в Тегеране эту конференцию считают направленной против ИРИ. Россия получила приглашение, но отказалась от участия в форуме.