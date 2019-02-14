Пентагон: западное общество не понимает масштабов угроз со стороны России и Китая

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Западное общество не отдает себе отчета в масштабах новых угроз со стороны России, Китая, новых вызовов в сфере кибербезопасности. Об этом заявил в четверг и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан по итогам встречи министров обороны Североатлантического альянса.

"Наше общественное мнение не осведомлено о появляющихся новых угрозах, таких как Россия, Китай, кибернетических или ракетных вызовах, - заявил он. - С другой стороны НАТО понимает необходимость отвечать на эти вызовы и сохранять единство альянса".

Поэтому Шанахан в очередной раз выразил приверженность США "атлантическому единству" и 5-й статье Вашингтонского договора, в которой речь идет об обязательствах совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

Шанахан подчеркнул, что европейским союзникам со своей стороны следует вкладывать в оборону гораздо больше. "Планы США повысить оборонный бюджет до 1,5% ВВП (к 2024 году вместо принятых в НАТО 2%) - это совершенно недостаточно", - предупредил он.

Ранее на встрече в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что не все государства - члены НАТО смогут выполнить постановление саммита альянса в Уэльсе в 2014 году об обязательном увеличении в течение 10 лет, то есть к 2024 году, военных расходов до 2% ВВП. В числе стран, которые не планируют наращивать оборонные расходы до 2% ВВП к 2024 году, остается первая экономика ЕС - Германия. Как сообщил, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах встречи источник в НАТО, Македония, которая должна вступить в НАТО к концу этого или в крайнем случае к весне следующего года, будет связана теми же обязательствами, что и все остальные страны альянса, и должна будет увеличить свой военный бюджет до 2% ВВП к 2024 году.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года под предлогом угрозы со стороны России США добились от партнеров по альянсу обязательств повысить оборонные расходы до 2% ВВП, что для Германии, Италии или Испании означает фактически удвоение военного бюджета. США настояли, чтобы до трети этих денег были использованы на закупку новых вооружений и техники, основным производителем которых в НАТО является военно-промышленный комплекс США. Более всего потратиться на технику предстоит государствам Восточной Европы, армии которых до настоящего момента на 30-70% (в зависимости от страны) имеют на вооружении технику советского производства, которая с 2014 года не имеет лицензионного обслуживания.