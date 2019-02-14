Маккейб заявил, что это он отдал приказ о проведении ФБР расследований в отношении Трампа

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Эндрю Маккейб сообщил, что в бытность исполняющим обязанности директора ФБР отдал приказ о проведении двух расследований в отношении президента Дональда Трампа. Маккейб, уволенный из ФБР в марте минувшего года, рассказал об этом в интервью телекомпании CBS, выдержки из которого были выпущены в четверг в эфир.

Как пояснил Маккейб, он распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию, отметил Маккейб. "Я очень хотел добиться того, чтобы "российское дело" находилось на абсолютно прочной основе, чтобы его нельзя было ликвидировать, чтобы, если бы меня быстро убрали, назначили на другую должность или уволили, дело нельзя было закрыть, или чтобы оно не исчезло бесследно в ночи", - сказал Маккейб.

Он также рассказал, что после того как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года предыдущего главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США. Ее первый раздел гласит: "В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом".

"В министерстве юстиции были встречи, на которых обсуждалось, можно ли свести вместе вице-президента и большинство [членов] кабинета, чтобы отстранить [от должности] президента Соединенных Штатов на основании 25-й поправки, - подчеркнул Маккейб. - Речь идет о восьми днях после увольнения Коми и до назначения специальным прокурором Роберта Мюллера". "Американские правоохранительные органы на высшем уровне пытались решить, что делать с президентом [Трампом]", - утверждал Маккейб.

Кроме того, он подтвердил, что первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Род Розенстайн рассматривал возможность использования скрытого звукозаписывающего устройства на своих встречах с Трампом. Согласно изложенным Маккейбом сведениям, этот вариант действий изучался неоднократно. По версии бывшего и.о. руководителя ФБР, данные минюста о том, что Розенстайн выдвигал эту инициативу с сарказмом, не соответствуют действительности.