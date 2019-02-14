Трамп обвинил Маккейба в работе на Клинтон и назвал его позором для ФБР

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба в косвенном получении денег от приближенных его соперницы на прошедших в 2016 году выборах Хиллари Клинтон и назвал позором для ФБР и всей страны. Таким образом американский лидер отреагировал на заявления Маккейба в интервью телекомпании CBS, в котором тот сообщил, что отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа.

"Опальный исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб притворяется "бедным маленьким ангелом", хотя на самом деле он играл большую роль в скандале с коррумпированной Хиллари Клинтон и мистификациях по поводу [вмешательства] России - он был марионеткой Джеймса Коми, сливающего информацию", - написал президент в четверг в своем Twitter.

"В качестве "страховки" на случай, если я выиграю [выборы], многие сотрудники ФБР высокого ранга были уволены, их заставили уйти, либо они ушли сами. Жена Маккейба получила большие деньги от людей Клинтон для своей кампании - он же [Маккейб] дал Хиллари зеленый свет. Маккейб - это позор для ФБР и позор для нашей страны", - добавил Трамп.