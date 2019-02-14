Эрдоган предложил провести следующий саммит по Сирии в Турции

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в четверг с предложением провести следующий трехсторонний саммит по Сирии в Турции.

"Я предлагаю провести следующий, пятый по счету, саммит по Сирии в Турции", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани.

По словам Эрдогана, "астанинский процесс не является альтернативой переговорам в Женеве". "Мы стараемся, чтобы "Астана" действительно функционировала, когда Женева не функционирует", - подчеркнул он.

Предыдущий саммит лидеров трех государств прошел в сентябре прошлого года в Тегеране.

Эрдоган добавил, что Турция, Россия и Иран в рамках астанинского процесса намерены продолжить борьбу с различными провокациями в Сирии.

"Мы договорились и дальше противостоять всем провокациям в регионе", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что Анкара "рассчитывает на скорейшее начало работы сбалансированного конституционного комитета Сирии в координации с ООН". По его словам, работа по запуску конституционного комитета "идет не так быстро, как хочется".

"Представитель генерального секретаря ООН по Сирии проводит определенную работу и прилагает усилия. Надеюсь, что комитет будет сформирован в кратчайшие сроки, и это позволит сирийскому народу самостоятельно определить свое будущее", - сказал Эрдоган.

В новость были внесены изменения (19:10 мск) - добавлена информация после шестого абзаца