Законопроект о переименовании Днепропетровской области поступил в Конституционный суд

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Конституционное обращение о смене названия Днепропетровской области на Сичеславскую поступило в Конституционный суд Украины для проверки на соответствие. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

"14 февраля в Конституционный суд Украины поступило конституционное обращение Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области) <...> требованиям статей 157 и 158 Конституции", - говорится в сообщении.

Верховная рада 7 февраля 2019 года одобрила законопроект о смене названия Днепропетровской области на Сичеславскую и направила его в Конституционный суд для проверки.

Переименование осуществляется в рамках действующего на Украине так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещено упоминание в названиях имен советских деятелей, организаций или использование символики того периода, а название области содержит упоминание о советском деятеле Григории Петровском. Инициаторы переименования обосновывают свое предложение тем, что территория области связана с историей украинского казачества и его административных единиц - сечей.