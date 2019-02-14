Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США в четверг большинством голосов утвердили кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

За назначение Барра главой министерства юстиции уже отдали свои голоса более 50 сенаторов (необходимый минимум), подсчет продолжается. Теперь его должен будет привести к присяге президент Дональд Трамп или вице-президент Майкл Пенс, после чего Барр официально вступит в должность.

Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше - старшем (с 1991 по 1993 год), "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

В ноябре прошлого года Трамп отправил в отставку с поста генпрокурора США Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства главой минюста США со стороны президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Сейчас обязанности генпрокурора США исполняет Мэтью Уитэкер.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.