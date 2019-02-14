Лондон продолжит добиваться от Брюсселя пересмотра сделки по Brexit

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании продолжит добиваться от Евросоюза пересмотра соглашения по условиям Brexit, а именно его части о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Об этом в четверг сообщила пресс- служба премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, прокомментировав поражение правительства в Палате общин в ходе символического голосования по вопросу поддержки курса британского премьера на осуществление Brexit.

"Предложение [об исключении "бэкстопа" из сделки по Brexit] от 29 января остается единственным, которое Палата общин приняла, выражая то, чего она хочет, - и это юридически обязательные изменения для решения проблем, связанных с "бэкстопом". Правительство будет продолжать добиваться этого вместе с ЕС, чтобы обеспечить наш своевременный выход 29 марта", - приводит телеканал Sky News слова пресс-секретаря британского премьера.

В канцелярии Мэй обвинили лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина в том, что он "снова поставил партийные соображения выше национальных, проголосовав против предложения правительства" поддержать подход Мэй к реализации Brexit, что делает сценарий Brexit без сделки более вероятным.

Согласно положениям сделки по Brexit, входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия останется в европейском едином рынке и таможенном союзе ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок. По мнению противников этой идеи, это приведет к нарушению целостности государства. Мэй в этой связи пытается добиться от ЕС юридических гарантий того, что "бэкстоп" в Северной Ирландии будет носить временный характер.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его результатом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с ЕС об условиях Brexit.

Для того чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Мэй ранее заявила, что, в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе и Законом о выходе от 2018 года, Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве 29 марта, если парламент не одобрит сделку с ЕС или Великобритания не отменит статью 50 и решит остаться в ЕС.