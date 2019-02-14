МИД Македонии уведомил стран - участниц ООН о смене государственного названия

СКОПЬЕ, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран - участниц и стран - наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"Министерство иностранных дел информирует, что 14 февраля 2019 года Республика Северная Македония, согласно обязательствам Окончательного соглашения между Скопье и Афинами, направило три вербальные ноты: вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес секретариата ООН, вербальную ноту от имени Постоянной комиссии в адрес стран - участниц и стран - наблюдателей ООН, а также вербальную ноту от имени министерства иностранных дел в адрес всех международных, многосторонних и региональных организаций, оповещая о соответствующих изменениях", - говорится в сообщении македонского внешнеполитическое ведомства.

Во вторник министерство иностранных дел Греции направило вербальную ноту МИД Македонии, в которой уведомило Скопье о завершении исполнения обязательств, проистекающих из Преспанского соглашения, а также о ратификации протокола о членстве Македонии в НАТО. Македонская сторона, в свою очередь, официально начала использование нового названия "Республика Северная Македония". Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования.

В тот же день Скопье и Афины в совместном письме проинформировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о дате вступления в силу Окончательного соглашения, согласно которому бывшая югославская республика официально переименовывается в Республику Северная Македония.