Дуда пригрозил перенести из Израиля встречу Вишеградской группы из-за заявлений Нетаньяху

ТАСС, 15 февраля. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов перенести встречу стран Вишеградской группы (региональное объединение, состоящее из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), которая должна состояться 19 февраля в Иерусалиме, в одну из своих резиденций - замок в городе Висла. По его словам, он пойдет на это, если сообщения в СМИ о заявлениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соответствуют действительности.

Он не уточнил, о каких именно словах Нетаньяху идет речь. В то же время, по данным газеты Haaretz, Нетаньяху, общаясь с журналистами во время конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами". Таким образом он прокомментировал так называемый закон о холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха.

"Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ, я готов сделать резиденцию президента Республики Польша - замок в Висле - местом встречи Вишеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - написал в пятницу Дуда в Twitter.

Согласно принятому в начале 2018 года в Польше закону, к правонарушениям, в частности, относится использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни. Летом прошлого года уголовная ответственность по этому закону была отменена.

Как сообщила в четверг пресс-служба МИД Словакии, премьер-министры стран Вишеградской группы и Израиля встретятся в следующий вторник, 19 февраля, в Иерусалиме. Ожидается, что эта встреча "даст импульс для дальнейшего укрепления сотрудничества центральноевропейского региона с Израилем", отмечалось в сообщении. Согласно пресс-службе словацкого внешнеполитического ведомства, существуют значительные резервы в сотрудничестве между Израилем и странами Вишеградской группы, в которой председательствует Словакия. Они, в частности, скрыты в сфере обеспечения кибернетической безопасности, где европейские страны хотели бы использовать израильский опыт.