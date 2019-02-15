СМИ: правительство Японии одобрило законопроект о помощи коренным жителям страны айнам

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Японии одобрил в пятницу законопроект о помощи айнам, которые в документе впервые характеризуются как "коренная народность" страны. Документ, как передает информационное агентство Kyodo, предполагает создание фонда для сохранения и развития культуры этих аборигенов японского севера путем выделения грантов.

В частности, решено предоставить им облегченный доступ к использованию государственных лесов для совершения религиозных ритуалов, разрешить традиционный промысел лососевых в реках северного острова Хоккайдо.

Законопроект обязывает правительство и органы местной власти оказывать помощь айнам в том, чтобы они "могли жить с достоинством, встречая уважение к своим обычаям и культуре". В ближайшее время документ будет внесен в парламент на утверждение.

Несколько тысяч лет назад айны населяли северо-восток и север нынешней Японии, а также Камчатку, Сахалин, Курилы. Продвигавшиеся с юго-запада предки нынешних японцев вели кровавые затяжные войны с этим народом. В результате к XVII веку айны были в значительной мере истреблены и ассимилированы, а их остатки были вытеснены на самый северный японский остров Хоккайдо. Многие айны стали скрывать свое происхождение, опасаясь дискриминации.

В настоящее время в стране насчитывается не более 25 тыс. человек, которые открыто признают себя представителями этой народности, пытаются сохранять язык и обычаи.

В 2008 году парламент Японии принял резолюцию, в которой айны признавались коренными жителями страны, однако этот документ не имел обязывающей силы. Перед этим, в 2007 году, Токио проголосовал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН за принятие Декларации о правах коренных народов, в которой указывается на их право обладать собственными политическими, экономическими и культурными структурами.