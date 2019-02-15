Помпео заявил, что США пытаются всячески помешать Ирану работать над ракетной программой

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Вашингтон предпринимает все возможные усилия, чтобы затруднить работу Тегерана над ракетной программой. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News , стенограмму распространила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Америка применяет все свои рычаги, чтобы сократить имеющиеся у Ирана возможности работать над ракетной программой", - сказал дипломат. "Мы видим, что получается, когда страны совмещают ядерную программу с возможностью доставлять ядерные боеголовки на большое расстояние, будь то с помощью межконтинентальных баллистических ракет или даже с помощью ракет меньшей дальности, - добавил Помпео. - Мы делаем все, что можем, чтобы затруднить создание Ираном таких ракет". Госсекретарь США выступил с утверждением, что Вашингтон при этом действует в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

На вопрос о том, пытаются США или их союзники осуществлять диверсии, чтобы помешать Ирану вести разработки в данном направлении, Помпео ответил: "Я не буду говорить о разнообразной деятельности, которую страны могут осуществлять секретно".

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. При этом резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.