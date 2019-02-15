Сеул поможет Вашингтону в проведении саммита США - КНДР

СЕУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео договорились о координации мер для содействия успешному проведению второго американо-северокорейского саммита. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 14 февраля в Варшаве переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, прошедших на полях министерской встречи по Ближнему Востоку, сообщает в пятницу южнокорейский МИД.

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Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Помпео в ходе переговоров отметил, что американская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы вторая встреча лидеров США и КНДР прошла успешно. Кан Гён Хва пообещала оказать для этого любое необходимое содействие. Участники встречи затронули также вопросы, касающиеся конкретных шагов КНДР в направлении денуклеаризации и ответных мер со стороны США.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент Дональд Трамп и председатель Госсовета Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обещал в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

На прошлой неделе Трамп объявил, что вторая встреча на высшем уровне состоится 27-28 февраля в Ханое.