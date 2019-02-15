МИД КНР посоветовал Японии научить своих граждан уважать законы Китая

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Японские власти должны объяснить своим гражданам необходимость четкого соблюдения законов Китая и действующих в стране общепринятых правил. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя недавнее сообщение СМИ о задержании в Китае представителя японской корпорации Itochu, подозреваемого в шпионаже.

"Китайские власти в соответствии с существующими юридическими нормами предприняли меры в отношении японского гражданина, который подозревается в нарушении законодательства КНР, - отметил он на регулярном брифинге. - В соответствии с правилами, установленными двусторонними консульскими соглашениями, Пекин поддерживает с Токио по этому поводу регулярные контакты".

По словам дипломата, Китай оказывает активное содействие продвижению диалога с японской стороной по данному вопросу. "Мы надеемся, что Япония сможет объяснить своим гражданам: необходимо уважать закон и существующие правила КНР, чтобы они не предпринимали в нашей стране нелегальные действия и воздерживались от преступлений", - резюмировал он.

Как сообщил в четверг телеканал TBS, власти Китая уже около года держат под стражей сотрудника крупной японской компании Itochu по обвинению в шпионаже: 40-летнего мужчину задержали в городе Гуанчжоу на юге КНР в феврале прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас. Процесс по его делу завершился, однако о том, какой срок он получил, информации нет.

В 2015 и 2017 году в Китае были арестованы в общей сложности 11 граждан Японии по обвинению в шпионаже. Четверо из них к настоящему времени осуждены. В мае прошлого года в городе Чунцин на юго-западе Китая были также задержаны около 20 японцев за незаконную миссионерскую деятельность.