СМИ: делегация КНДР отправилась в Ханой для подготовки саммита Ким Чен Ына и Трампа

По его сведениям, ее возглавляет секретарь Госсовета КНДР Ким Чан Сон, который считается одним из приближенных к Ким Чен Ыну. Чиновники прибыли в пятницу в международный аэропорт Пекина регулярным рейсом из Пхеньяна, а в субботу вылетят из Пекина в Ханой.

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Северокорейская делегация отправилась в Ханой для подготовки второй по счету встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Ким Чан Сон в составе северокорейской делегации также занимался подготовкой первой встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре. Туда он также прибыл заранее - примерно за две недели.

На прошлой неделе Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.