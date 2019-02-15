В списки избирателей на выборах президента Украины включат около 30 млн человек

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Около 30 млн граждан Украины смогут принять участие в голосовании на выборах президента страны 31 марта. Такие сведения в пятницу предоставила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

В распространенном комиссией пресс-релизе указано, что количество избирателей, которые "потенциально будут включены в списки избирателей", составляет 29,89 млн человек. В это число не входят жители Крыма, а также неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, несмотря на то, что Украина считает их своими. Кроме этого, в ЦИК отметили, что "комиссия не осуществляет учет внутренне перемещенных лиц".

Центризбирком также опроверг информацию, которая ранее была опубликована в украинских СМИ, о существенном увеличении количества избирателей - на 1,4 млн человек - в период нынешней кампании по сравнению с выборами президента в 2014 году. "Количество избирателей ежегодно уменьшается", - признали в комиссии.

Для выборов 31 марта на Украине создано 200 территориальных избирательных округов и около 30 тыс. участков для голосования.

В то же время не уточняется, какое отношение количество потенциальных избирателей составляет к общему количеству населения Украины. Это связано с тем, что единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году, тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Очередная перепись должна была состояться 2016 году, однако в декабре 2015 года кабинет министров перенес ее проведение на 2020 год.

В декабре 2018 года Государственная служба статистики Украины сообщила, что только за 10 месяцев года население страны сократилось почти на 200 тыс. человек и на 1 ноября составило 42,198 млн человек.