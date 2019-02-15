В ФРГ заявили, что привержены повышению расходов на оборону до 2% от ВВП

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Германия сохраняет приверженность цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП страны. Об этом заявила в пятницу министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы, европейцы, должны больше бросить на чашу весов", - сказала она. "Мы придерживаемся цели повышения расходов до 2%, как пообещало правительство ФРГ НАТО и как это прописано в нашем коалиционном соглашении", - сказала она.

Ранее издание Spiegel-online сообщило, что правительство ФРГ заверило НАТО в увеличении военных расходов до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Издание ссылается на документ, который постпред Германии при альянсе передал Столтенбергу. "Этот рост [военных расходов] после 2024 года будет продолжен", - отмечается в так называемом отчете о стратегическом уровне. Германия последней из стран НАТО предоставила такой документ.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал германские власти за то, что они, якобы, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые в сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе договоренности, согласно которым все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.