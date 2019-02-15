AP: и.о. главы Пентагона заявил о возможности расширения коалиции против ИГ

ТАСС, 15 февраля. Исполняющий обязанности главы американского Пентагона Патрик Шанахан заявил, что он предвидит расширение международной коалиции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, такое заявление Шанахан сделал по итогам встречи с ключевыми представителями возглавляемой США коалиции, которая прошла в пятницу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, и.о. главы Пентагона отметил, что он представляет себе "большую и еще более сильную коалицию", которая будет противодействовать масштабной угрозе, исходящей от ИГ, в том числе в Афганистане и на Филиппинах. При этом Шанахан не уточнил, какие еще страны могли бы войти в объединение. Он указал, что на данный момент в коалицию входит 79 стран.

Как информировало агентство, Шанахан также отметил, что на данный момент "Исламское государство" в Сирии потеряло большую часть своих ресурсов и лидеров.

Международная коалиция по борьбе с ИГ сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. Ее усилия поддерживают такие страны как Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.