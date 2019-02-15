СМИ: бывшего антикоррупционного прокурора Румынии подозревают в коррупции

БУХАРЕСТ, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший главный прокурор румынского Национального управления по борьбе с коррупцией Лаура Кодруцэ Кевеши явилась в пятницу по повестке в Генеральную прокуратуру, где ей сообщили, что она подозревается в злоупотреблении служебным положением, получении взятки и лжесвидетельстве. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Мне сообщили об обвинениях и о статусе подозреваемой, - сказала она, выйдя из прокуратуры. - Я подала два заявления об отводе - прокурора Адины Флоря, которая ведет дело, и прокурора - руководителя отдела". В первом заявлении Кевеши было отказано уже через несколько часов.

Бывший антикоррупционный прокурор подчеркнула, что выдвижение обвинений против нее в момент, когда она баллотируется на пост главы Европейской прокуратуры - не простое совпадение. "Нет никакого совпадения, - сказала она. - Меня преследуют 2,5 года. Уголовные жалобы, дисциплинарные меры. У меня четыре дисциплинарных взыскания и 18 уголовных дел". Тем не менее, Кевеши заявила, что не намерена останавливаться и 26 февраля приедет на слушания в Европарламент.

Возле здания Генеральной прокуратуры бывшего антикоррупционного прокурора приветствовали около 30 приверженцев, которые скандировали лозунги в ее поддержку.

Дело, по которому против Кевеши начато уголовное преследование, было открыто в декабре 2018 года по заявлению бывшего депутата Себастьяна Гицэ, который утверждал, что в 2011 году Кевеши потребовала, чтобы он оплатил €200 тыс. за доставку в Румынию из Индонезии на самолете бизнесмена Николае Попы, объявленного в международный розыск. Сам Гицэ сейчас находится в Сербии, куда бежал после того, как сам был обвинен в коррупции. Румынская полиция сообщила в декабре 2018 года, что оплатила доставку Николае Попы одной из авиакомпаний в размере 234 тыс. леев (€50 тыс.).

Кевеши отвергает все обвинения, утверждая, что в реальности речь идет о попытке дискредитировать ее и помешать занять пост главы Европейской прокуратуры.

О Лауре Кодруцэ Кевеши

45-летняя Лаура Кодруцэ Кевеши в июле 2018 года была смещена с поста главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией, согласно решению Конституционного суда Румынии. Она оспорила это решение в Европейском суде по правам человека, заявив, что были нарушены ее права, и одновременно выдвинула свою кандидатуру на пост главы Европейской прокуратуры. Недавно стало известно, что Кевеши, деятельность которой получила высокую оценку в Брюсселе, лидирует в шорт-листе из трех кандидатов, который составил комитет экспертов.

Между тем в Румынии у Кевеши неоднозначная репутация. Одни утверждают, что она добилась выдающихся результатов в борьбе с коррупцией. Так, в период ее руководства управлением (май 2013 - июль 2018) были осуждены за коррупцию девять министров и бывших министров, 21 депутат, шесть сенаторов и один член Европарламента. Другие, однако, упрекают Кевеши в многочисленных злоупотреблениях. Так, министр юстиции Тудорел Тоадер, по инициативе которого она была снята с должности, заявил ранее: "Думаю, что члены отборочного комитета не знают о злоупотреблениях, совершенных Кевеши в ущерб гражданам и правовому государству".

Назначение европейского прокурора входит в прерогативы Европарламента и Совета ЕС. Слушания кандидатов намечено провести до конца месяца, а функционировать Европейская прокуратура должна начать в ноябре 2020 года. Основной задачей этого европейского органа будет борьба с финансовыми правонарушениями, наносящими ущерб ЕС.

В настоящее время в Румынии правоцентристский президент Клаус Йоханнис, который пользуется поддержкой ряда силовых ведомств, в том числе Национального управления по борьбе с коррупцией, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают социал-демократы. Это политическое противостояние приняло форму борьбы с коррупцией. За последние несколько лет румынские прокуроры отправили за решетку большое число чиновников и бизнесменов, в большинстве своем, социал-демократов. В свою очередь лидеры Социал-демократической партии (СДП) утверждают, что в реальности речь идет о злоупотреблениях властью, которые являются инструментом политической борьбы в руках президента.