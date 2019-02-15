Глава MI-6 считает, что поражение ИГ может усилить "Аль-Каиду"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава британской службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер считает, что поражение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии может привести к усилению другой террористической организации, "Аль-Каиды" (также запрещена в РФ). Об этом он заявил на брифинге для западной прессы на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Аль-Каида", которая всегда была соперником и почти что антагонистом ИГ, как я полагаю, пережила определенное возрождение в связи с деградацией ИГ", - заявил глава британской службы иностранной разведки, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Глава MI-6 сообщил, что британские спецслужбы усилили свое сотрудничество с коллегами из союзных стран Европы для предотвращения угрозы со стороны исламских экстремистов, мужчин и женщин, возвращающихся в Европу из Сирии и Ирака, где они находились на территории, контролировавшейся ИГ, и зачастую принимали участие в военных действиях. "Мы очень обеспокоены этим, потому что опыт говорит нам, что как только кто-то побывал в такой ситуации, благодаря этому они приобретают навыки и связи, потенциально делающие их очень опасными", - сказал Янгер.

"На самом деле эта проблема пока что полностью поддается контролю", - добавил он. "Я не могу точно предсказать, что произойдет в будущем, но положение сложилось очень сложное", - добавил шеф MI-6. По оценке Янгера, группировка ИГ претерпела трансформацию и теперь занимается не столько непосредственной организацией терактов, сколько подстрекательством к их совершению.