Посол Франции вернулся в Италию после дипломатического инцидента

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Посол Франции в Италии Кристиан Массе вернулся в пятницу вечером в Рим после того, как ранее был отозван в результате дипломатического конфликта, возникшего между двумя странами. О факте возвращения посла сообщило, по данным AFP, посольство Франции в Риме.

После того как утром в пятницу в эфире радиостанции RTL министр по европейским делам при министре по делам Европы и иностранных дел Натали Луазо сообщила о предстоящем возвращении посла, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо немедленно заявил, что "рад этому" и в самое ближайшее время "предложит ему провести встречу".

На прошлой неделе французский МИД сообщил, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты".