Эрдоган назвал очень полезным прошедший в Сочи саммит по Сирии

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает очень полезным прошедший 14 февраля в Сочи саммит РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

"Саммит в Сочи был очень эффективным и полезным. Второй раунд переговоров [на уровне президентов стран - гарантов перемирия] начался с Сочи, надеемся, что пятая встреча в подобном формате пройдет в Турции", - сказал Эрдоган в пятницу в эфире телеканала A Haber.

Первый саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018) и Тегеране (в сентябре 2018).