Франция намерена поддерживать ядерную сделку с Ираном

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. МИД Франции подтвердило курс страны на поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерные разработки Ирана. Об этом говорится в заявлении официального представителя французского дипломатического ведомства.

"Франция подтверждает свою приверженность СВПД, который надлежит осуществлять в рамках соблюдения международных договоренностей и положений, касающихся международной безопасности. Франция намерена и в дальнейшем поддерживать этот план, который получил единогласное одобрение Совета Безопасности ООН в виде резолюции 2231", - говорится в заявлении. В то же время в нем уточняется, что данная поддержка будет предоставляться "при условии, что Иран со своей стороны будет соблюдать всю совокупность взятых на себя обязательств в ядерной сфере".

"Франция совместно с... Германией и Британией придерживается курса, подразумевающего долговременный мониторинг иранской ядерной программы, обеспечение ограничения как его программы баллистических ракет, так и региональной дестабилизирующей деятельности Ирана. Все страны Евросоюза уже подтвердили 4 февраля этого года необходимость наличия в отношении Ирана глобального и уравновешенного подхода", - отмечается в заявлении МИД Франции.

В то же время МИД дал ответ на заданный ему агентством Reuters вопрос относительно заявления вице-президента США Майкла Пенса, который считает, что созданный недавно механизм внешнеторговых расчетов с Ираном INSTEX усилит эту страну, одновременно ослабив Евросоюз, и при этом будет содействовать разногласиям с США. В этой связи МИД подчеркнул, что данный механизм "направлен на облегчение законных торговых транзакций с Ираном, в соответствии с нормами права Европейского союза и положениями резолюции 2231 Совета Безопасности ООН".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. При этом остальные участники соглашения (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобрили данный шаг американской стороны и остались приверженными прежним договоренностям. Американский лидер обещал не только вернуть прежние рестрикции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Первая часть американских санкций возобновила действие 7 августа 2018 года, вторая часть, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступила в силу 5 ноября 2018.