Эрдоган заявил, что США продолжают вести себя неискренне в вопросе экстрадиции Гюлена

АНКАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что США ведут себя неискренне в вопросе выдачи главаря "террористической организации фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Об этом турецкий лидер сообщил в пятницу в эфире телеканала A Haber.

"К сожалению, США до сих пор ведут себя неискренне [в вопросе выдачи Гюлена]", - сказал он.

По словам Эрдогана, Турция "продолжает процесс экстрадиции членов FETO" из различных стран мира. "Часть из них уже возвращена, будут и новые экстрадиции", - отметил президент.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет постоянно проживающего в штате Пенсильвания Гюлена и связанную с ним FETO и официально запросила Вашингтон выдать ей исламского проповедника. Также Турция, пользуясь возможностями двусторонних договоренностей и международным законодательством, продолжает борьбу со связанными с FETO структурами в других странах.