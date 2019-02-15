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Ляшко заявил, что в Киеве совершено покушение на его доверенное лицо

Лидер Радикальной партии назвал инцидент "чисто политическим покушением на убийство"

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что в Киеве совершено покушение на его доверенное лицо на выборах главы государства Евгения Сагуйченко.

"Сегодня в Киеве стреляли в Евгения Сагуйченко - мое доверенное лицо на президентских выборах. Чисто политическое покушение на убийство! Надеюсь, что правоохранительные органы сделают все для поиска", - написал он в пятницу в Facebook.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЛяшко, Олег ВалерьевичПрезидентские выборы на Украине - 2019
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