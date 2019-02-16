Президентские выборы могут отложить в некоторых частях Нигерии

ТАСС, 16 февраля. Независимая национальная избирательная комиссия может отложить выборы президента Нигерии, назначенные на эту субботу, в некоторых регионах страны. Как сообщает агентство Reuters, это связано с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.

По данным Agence France-Presse, за восемь часов до открытия первых избирательных участков избирком страны собрался на экстренном совещании, чтобы обсудить возможную отсрочку. Заседание до сих пор продолжается. По окончании встречи представители избирательной комиссии дадут пресс-конференцию.

Президентские выборы в Нигерии переносили на несколько дней в 2011 и 2015 годах, тогда это было связано с логистическими проблемами.

16 февраля в Нигерии состоятся президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют 73 кандидата от 91 политической партии, однако фаворитами, по мнению большинства наблюдателей, являются двое - действующий президент 76-летний Мухаммаду Бухари, баллотирующийся на второй четырехлетний срок, и 72-летний миллионер Атику Абубакар, который занимал пост вице-президента в администрации Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 годах. Политологи и комментаторы пока не берутся назвать вероятного победителя, отмечая, что конкуренция и борьба, как ожидается, будут очень серьезными.