Выборы президента Нигерии перенесли на 23 февраля

ТАСС, 16 февраля. Выборы президента Нигерии, проведение которых было запланировано на 16 февраля, были перенесены на 23 февраля. Об этом в субботу объявил председатель Независимой национальной избирательной комиссии страны Махмуд Якубу.

Как сообщает агентство Associated Press, Якубу заявил, что "принять такое решение было нелегко, однако оно необходимо для успешного проведения выборов и укрепления демократии".

Ранее стало известно, что за восемь часов до открытия первых избирательных участков избирком страны собрался на экстренном совещании, чтобы обсудить возможную отсрочку. Перенос выборов связывают с трудностями, возникшими при доставке на участки избирательных бюллетеней.

На пост главы государства претендуют 73 кандидата от 91 политической партии, однако фаворитами, по мнению большинства наблюдателей, являются двое - действующий президент 76-летний Мухаммаду Бухари, баллотирующийся на второй четырехлетний срок, и 72-летний миллионер Атику Абубакар, который занимал пост вице-президента в администрации Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 годах. Политологи и комментаторы пока не берутся назвать вероятного победителя, отмечая, что конкуренция и борьба, как ожидается, будут очень серьезными.

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