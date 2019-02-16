Верховный суд Украины повторно рассмотрит вопрос о подсудности дела Савченко

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Верховный суд повторно рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного производства в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко, а также бывшего руководителя украинского "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке терактов. Об этом сказано в определении Черниговского апелляционного суда, которое опубликовала в субботу сестра Надежды Савченко Вера в Facebook.

"Решить вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Рубана Владимира Владимировича и Савченко Надежды Викторовны в Верховный суд", - сказано в документе. Ранее с такой просьбой обратился в апелляционную инстанцию глава Черниговского районного суда Черниговской области.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Савченко и Рубану в виде содержания под стражей (ареста) до 15 апреля включительно и без права внесения залога.

Изначально дело было распределено для рассмотрения в Славянском районном суде Донецкой области. Адвокаты Савченко настаивали, чтобы судебный процесс осуществлял Печерский районный суд Киева. Однако по решению Верховного суда дело было перенаправлено в Черниговский районный суд Черниговской области.

По версии следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале совместно с Рубаном. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Рубана 8 марта 2018 года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Незаконное обращение с оружием", "Подготовка преступления" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Украины Петра Порошенко.

Парламент Украины 22 марта 2018 года лишил Савченко депутатской неприкосновенности и предоставил разрешение на арест. После этого она была задержана и позднее арестована. Меру пресечения ей неоднократно продлевали, в настоящее время она содержится в следственном изоляторе в Киеве.