МИД Британии призвал Россию избрать иной путь поведения для улучшения отношений с Лондоном

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан на встрече с первым замглавы МИД России Владимиром Титовым призвал Россию избрать иной путь поведения, чтобы отношения с Лондоном изменились. Об этом информировало британское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи двух дипломатов в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Алан Данкан подчеркнул, что у нас есть глубокие разногласия и что российскому государству требуется выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер, прежде чем будет возможно изменение в наших нынешних отношениях с Россией", - сказано в коммюнике. Ранее руководство России неоднократно возлагало ответственность за резкое ухудшение двусторонних отношений на Лондон.

Данкан поднял в разговоре тему отравления в марте 2018 года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает причастной к отравлению Россию. В Москве решительно отвергают эти обвинения, указывая на их голословность и недоказанность. "Замглавы МИД вновь обратил внимание на твердую позицию, занятую Великобританией и союзниками в ответ на безответственное использование российским государством химического оружия в Солсбери", - отмечается в коммюнике.

"Он указал на важность действующих каналов взаимодействия для того, чтобы обсуждать вызывающие беспокойство темы и международные вопросы. Но он также ясно заявил о том, что Россия должна реагировать на обеспокоенность международного сообщества", - сообщили в британском МИД, перечислив среди таких тем предполагаемую активность России на востоке Украины и преследование сексуальных меньшинств в Чечне.

Данкан подчеркнул, что у Соединенного Королевства "нет споров с российским народом". "Великобритания продолжает развивать и укреплять наши культурные связи и связи между людьми везде, где это возможно", - говорится в коммюнике.