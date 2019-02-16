Пенс заявил, что США будут добиваться полной денуклеаризации КНДР

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США будут добиваться полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Мы будем добиваться полной верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он. По словам Пенса, "президент Дональд Трамп готовится к следующему саммиту" с Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.