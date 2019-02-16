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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Пенс заявил, что США будут добиваться полной денуклеаризации КНДР

Вице-президент США сообщил, что Дональд Трамп готовится к следующему саммиту с Ким Чен Ыном

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США будут добиваться полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы будем добиваться полной верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он. По словам Пенса, "президент Дональд Трамп готовится к следующему саммиту" с Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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