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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Глава МИД Грузии: у Тбилиси и Скопье много общего в вопросе интеграции в НАТО и ЕС

Давид Залкалиани поздравил Северную Македонию с подписанием протокола о вступлении в альянс

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Грузия и Северная Македония схожи в интеграции с НАТО и Евросоюзом. Об этом заявил в субботу в Мюнхене журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

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После подписания документа об установлении дипломатических и консульских отношений между двумя странами министр сказал: "После установления дипломатических отношений с Северной Македонией - страной, с которой у Грузии много общего в плане интеграции с НАТО и ЕС, отношения между Тбилиси и Скопье перейдут на качественно новый этап, а координация в процессе европейской и евроатлантической интеграции еще более усилится".

Залкалиани поздравил Северную Македонию с подписанием протокола о вступлении в НАТО. "Это важное событие для европейской безопасности", - заяви глава МИД Грузии.

В субботу в Мюнхене на полях 55-й конференции по вопросам безопасности между Грузией и Республикой Северная Македония был подписан акт "Об установлении дипломатических и консульских отношений".

Теги
ГрузияМакедонияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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