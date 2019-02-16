Тимошенко: молодежь Украины разочарована положением в стране и стремится уехать на Запад

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Украинские студенты все больше разочаровываются в перспективах самореализации в своей стране и планируют выезжать за рубеж, чтобы найти там работу и жить. Об этом заявила в субботу во время "украинского ланча" в Мюнхене на тему "Украина 2019 - выбор будущего" кандидат в президенты страны на предстоящих выборах 31 марта, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По ее словам, в этом она убедилась сама лично, посетив недавно один из ВУЗов Запорожья. На встрече с около 900 студентами подавляющее их большинство подтвердили, что предпочли бы покинуть страну в поисках трудоустройства и жилья. "90% студентов в аудитории сообщили, что они хотят покинуть Украину и работать в другой стране. Это не их вина, а наша, что мы не сделали свою работу", - сказала Тимошенко. Она процитировала главу МИД Украины Павла Климкина, который ранее признал, что ежегодно около 1 млн украинцев выезжают с Украины, и что эта тенденция скорее всего сохранится в ближайшем будущем.

"Коррупция, недостаточно благоприятный инвестиционный климат, "хаос в стране", являются следствием неэффективной, хаотической системы управления на Украине. Нужно найти концепцию, как вернуть страну из хаоса и навести порядок", - заявила Тимошенко. Она сообщила, что за последние пять лет инвестиции на Украине сократились вдвое и не превышают $2 млрд в год, а также значительно сократились доходы граждан в пересчете в долларовый эквивалент. "Пока мы не поймем, что ключевым критерием (успешности реформ - прим. ТАСС) является желание украинцев покинуть или остаться на Украине, до тех пор мы будем ошибаться в наших стратегиях. Нам нужно действовать немедленно", - сказала кандидат в президенты.

При этом она заверила присутствовавших, что вместе со своей командой упорно работает над созданием стратегии вывода Украины в число успешно развивающихся стран, добавив, что этому посвящено 70% усилий и лишь 30% - ведению предвыборной кампании.

На вопрос модератора встречи, как она относится к тому, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет сейчас самый высокий рейтинг в опросах, Тимошенко выразила надежду, что в тот момент, когда избиратели придут к урнам, они "проявят мудрость".

Ранее сегодня Тимошенко сообщила, что у нее состоялись ряд встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, во время переговоров со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также "формат международных переговоров "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением верховного комиссара ЕС и руководства Германии".