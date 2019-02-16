{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пенс: США призывают союзников расширить присутствие в Сирии

Это необходимо в свете выхода американских сил из ближневосточной страны, отметил вице-президент Соединенных Штатов

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США призывают союзников расширить присутствие в Сирии после выхода оттуда американских сил. Об этом заявил журналистам вице-президент США Майкл Пенс в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим вернуть наших солдат домой", - сказал он. "Как следствие, мы просим другие страны подключиться и предоставить необходимые ресурсы, поддержку и персонал, чтобы обеспечить безопасность в регионе и предотвратить усиление "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) или какой-либо другой экстремистской организации", - подчеркнул Пенс.

Теги
СШАСирияПенс, Майкл (Майк)Вывод войск США из СирииМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Акции протеста во Франции
СМИ: автомобиль сбил несколько участников акции "желтых жилетов" в Руэне
Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия
Читать полностью