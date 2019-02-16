Пенс: США призывают союзников расширить присутствие в Сирии

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США призывают союзников расширить присутствие в Сирии после выхода оттуда американских сил. Об этом заявил журналистам вице-президент США Майкл Пенс в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим вернуть наших солдат домой", - сказал он. "Как следствие, мы просим другие страны подключиться и предоставить необходимые ресурсы, поддержку и персонал, чтобы обеспечить безопасность в регионе и предотвратить усиление "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) или какой-либо другой экстремистской организации", - подчеркнул Пенс.