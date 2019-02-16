СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за атаку на пост египетской армии на Синае

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на армейский пост на египетском Синайском полуострове, в результате которого более десяти военнослужащих погибли или были ранены. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.

Как ранее информировал официальный представитель ВС Египта полковник Тамер ар-Рифаи, утром в субботу группа боевиков атаковала одну из позиций армии на севере Синая. Он добавил, что в результате завязавшейся перестрелки семь экстремистов были уничтожены.

Ар-Рифаи также сообщил, что во время боя "были убиты или ранены 15 египетских военных, в том числе офицер". Представитель ВС Египта не уточнил точное количество убитых военных о время столкновения с радикалами. Силы безопасности прочесывают местность в поисках экстремистов, которые совершили вооруженное нападение на армейскую позицию.

Египетская армия совместно с МВД уже год проводит антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай-2018". В отличие от всех предыдущих она проходит как на севере и в центре Синайского полуострова, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны. В военной кампании участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники МВД, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы.