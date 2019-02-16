ВС Латвии утверждают, что российский истребитель приблизился к ее морским границам

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы Латвии выступили в субботу с утверждением о том, что российский военный самолет Су-27 к морским границам республики.

Согласно сообщению, российский истребитель патрульные самолеты НАТО заметили над нейтральными водами Балтийского моря неподалеку от морской границы территориальных вод Латвии.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.