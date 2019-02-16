Премьер Грузии: без безопасности на Черном море нельзя говорить о стабильности Европы

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе принял участие в тематической дискуссии по вопросам безопасности в Восточной Европе, прошедшей в субботу в ходе 55-й Мюнхенской конференции. Вместе с главой грузинского правительства в дискуссии приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер Хорватии Андрей Пленкович, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Выступая перед собравшимися, премьер Бахтадзе заявил, что "без устойчивой безопасности в Черноморском регионе, нельзя говорить об устойчивой стабильности, в том числе и в Европе". "Мы должны объединить усилия, консолидировать тех, кто верит в свободу и демократию. То, что сейчас мы видим в регионе - это очень опасно, хотя, мы услышали много четких, твердых заявлений и настроены оптимистично", - сказал Бахтадзе.

Премьер затронул тему европейской и евроатлантической интеграции Грузии и заявил, что этот курс правительства твердо поддерживает население страны. "Все время стараюсь подчеркнуть, что наш выбор стать членом Евросоюза и НАТО - это не только политический выбор, а является цивилизационным, очень основательным выбором. Именно поэтому, 90% населения Грузии разделяет и поддерживает эту идею. Именно этот посыл я пытаюсь донести до наших друзей на Западе", - заключил глава правительства.

Премьер-министр Мамука Бахтадзе возглавляет делегацию Грузии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.