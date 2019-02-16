Мюнхенская конференция по безопасности снова обозначила разногласия между США и ФРГ

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Взаимоотношения Москвы и Вашингтона, США и Европы, вопросы разоружения и международного сотрудничества вышли на первый план очередного, самого насыщенного, дня 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. "Хедлайнерами" в субботу были выступления канцлера Германии Ангелы Меркель и вице-президента США Майкла Пенса.

Меркель в своей речи затронула целый ряд тем - как внешнеполитических, так и экономических. Канцлер одновременно заявила как о необходимости поддержания санкционного давления на Россию, так и о важности диалога с Москвой. "Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия - НАТО, переговорную нить нельзя терять, - утверждала канцлер. - С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с РФ".

Канцлер не согласилась с тем, что газопровод "Северный поток - 2", якобы, может сделать Германию зависимой от российских поставок. Мысль Меркель сводилась к тому, что неважно, по какой именно трубе поступает газ из РФ - по "Северному потоку" или через территорию Украины. "Германия в ближайшие годы будет оставаться надежным рынком сбыта в том, что касается природного газа, откуда бы он ни поступал", - сказала она, снова отметив, что Украина обязательно должна сохранить роль транзитера российского газа.

Глава кабинета министров ФРГ высказалась за присоединение к переговорам о разоружении между Москвой и Вашингтоном Китая. "Разоружение - это проблема, важная для всех нас. Не только США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - сказала Меркель.

Контраст в речи Пенса

Вице-президент США Майкл Пенс с трибуны форума призвал страны НАТО больше тратить на оборону - он считает, что не все государства альянса прикладывают достаточно усилий в этом направлении. "Мы ожидаем, что каждый член НАТО разработает план по достижению доли в 2% [от ВВП]", - сказал он. По его словам, 20% долю от этой суммы нужно будет напрямую "направлять на закупки".

Наблюдатели рассматривают такие заявления представителей американских властей как прямую критику политики Германии. Федеративная Республика к 2024 году сможет тратить на оборону 1,5% от ВВП, и это не устраивает Вашингтон. Меркель регулярно напоминает, что ФРГ и так выделяет миллионы на гуманитарную и экономическую помощь нестабильным странам, а это, по ее мнению, частично замещает необходимость инвестировать в армию и способствует безопасности НАТО. В очередной раз она напомнила об этом, выступая в Мюнхене как раз перед вице-президентом.

Пенс подчеркнул жесткость позиции США по отношению к газопроводу "Северный поток - 2" и призвал Евросоюз последовать их примеру. "Мы занимаем жесткую позицию по отношению к "Северному потоку - 2", и мы рекомендуем другим партнерам [в Европе] действовать так же", - заявил он, что также стало косвенным ответом на прозвучавшие незадолго до этого слова Меркель о том, что ФРГ готова покупать энергоносители от разных поставщиков.

"Раздавать указания европейцам"

Явные противоречия в позициях Меркель и Пенса подметили немецкие СМИ - оба политика по-разному высказались о газопроводе, Иране, тратах на оборону. "Конференция выявляет разногласия", - написал в статье на эту тему немецкий телеканал ZDF. "Зал одарил Меркель овациями. Сильным контрастом ознаменовалась тишина поле того, как Пенс во время вручения премии в баварском парламенте передал привет от Трампа", - говорится в статье.

Подхватило тему и издание Spiegel. "Может, аплодисменты и были бы. Может, недолгие, но дружелюбные - чтобы показать спикеру, стоящему спереди за пультом, что он находится тут. Что он является союзником и партнером. Но европейцы не могут аплодировать. Как они могут аплодировать человеку, который каждой своей фразой восхваляет Дональда Трампа", - говорится в статье.

По оценке автора, Пенс использовал форум как площадку, "чтобы раздавать указания европейцам". Spiegel пишет, что Пенс "описал в своей речи удивительный параллельный мир", который "имеет мало общего с действительностью".

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, по мнению международных наблюдателей, обнаружила усиливающееся отчуждение между США и Германией.

Обеспокоенность ОБСЕ

Серьезную обеспокоенность в связи с углубляющейся международной напряженностью и ростом недоверия в мире в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер. По его словам, в Европе необходимо улучшить кодекс поведения и обеспечить прозрачность военных учений, чтобы не допустить перерастания военных инцидентов в более опасные конфликты.

"Существуют механизмы взаимодействия между военными, в основном двусторонние, которые позволяют государствам информировать друг друга и по мере возможности предотвращать их [военные инциденты], а также избегать неверного понимания этих инцидентов. Нам необходимо улучшить управление инцидентами, кодекс поведения и рекомендации [о том], что делать до инцидентов и после них", - уверен Гремингер.

Генсек также указал, что сегодня рушатся такие двусторонние соглашения о контроле над ядерными вооружениями как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Это очередная жертва углубляющейся напряженности и недоверия, о которых я уже упомянул. Кроме того, это в свою очередь только приводит к подрыву безопасности и увеличивает вероятность возобновления гонки вооружений", - сказал собеседник агентства. Он обратил внимание, что для некоторых государств существующие механизмы безопасности стали элементом политических торгов, а не столпом общей безопасности.

Украина отошла на второй план

Заметно было, что тема украинского кризиса, которая в последние годы традиционно широко обсуждается на Мюнхенской конференции по безопасности, в этот раз отошла на задний план. Это, несмотря на то, что страна была представлена на форуме президентом Петром Порошенко, главой МИД Павлом Климкиным, в Мюнхен приехали мэр Киева Виталий Кличко, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Панельная дискуссия с участием Порошенко проходила параллельно обсуждению вопросов, связанных с проблемой глобального потепления, причем именно последнее мероприятие считалось основным в программе и привлекло большее внимание участников форума.