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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Премьер Грузии: отношения Вашингтона и Тбилиси сегодня находятся на самой высокой отметке

Мамука Бахтадзе также отметил, что политика и стратегия администрации Дональда Трампа "идеально подходят" вызовам, стоящим перед Восточной Европой

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Отношения между Грузией и США в настоящий момент находятся на самой высокой отметке. Об этом в Мюнхене заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на тематической дискуссии по вопросам безопасности в Восточной Европе.

"Сейчас, при администрации президента [США Дональда] Трампа, отношения между нашими странами находятся на самой высокой отметке. Это очевидный факт, и посылы очень сильны. Политика и стратегия нынешней администрации США идеально подходят к стоящим перед регионом вызовам", - приводит в воскресенье слова Бахтадзе пресс-служба правительства Грузии.

По словам грузинского премьера, Тбилиси имеет очень сильную двухпартийную поддержку со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты - стратегический партнер закавказской республики, подчеркнул Бахтадзе, который возглавляет делегацию Грузии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В составе делегации министр обороны Леван Изория и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

15 февраля в Мюнхене Изория заявил, что в 2019 году между Тбилиси и Вашингтоном будут подписаны меморандум и рамочный договор о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. По словам министра, "в документах будет сделан акцент на усилении безопасности Грузии, прописаны направления сотрудничества между Грузией и США в сферах логистики, кибербезопасности и в других сферах".

Теги
СШАГрузияТрамп, ДональдБахтадзе, МамукаМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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