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Роухани: Иран готов работать с государствами региона для поддержания безопасности

Президент Ирана заявил, что США и Израиль хотят создать раскол среди жителей страны

ТАСС, 17 февраля. Исламская Республика Иран (ИРИ) готова работать с государствами региона с целью поддержания безопасности на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил в воскресенье иранский президент Хасан Роухани.

"Иран готов работать с государствами региона для поддержания безопасности на Ближнем Востоке <...> Наши враги, Америка и Израиль, хотят создать раскол среди иранцев <...> Мы не поддадимся давлению США и Израиля", - приводит агентство Reuters слова из речи президента, с которой он выступил на юге ИРИ.

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СШАИранРоухани, ХасанИзраиль
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