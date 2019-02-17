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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Глава МИД Катара считает, что говорить о победе над ИГ пока рано

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани считает, что мировое сообщество "лечит симптомы, а не саму болезнь"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Противостояние террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) требует комплексного подхода мирового сообщества, о победе над терроризмом говорить рано. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в воскресенье на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"В последние дни мы слышали много заявлений, о том, что ИГ побеждено, терроризм побежден. Необходимо уточнить, что есть освобожденные территории, ИГ и терроризм не побеждены. Идеология [терроризма] все еще существует, как и причины, которые привели к вербовке", - заявил он.

По мнению главы МИД Катара, в настоящий момент мировое сообщество "лечит симптомы, а не саму болезнь".

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КатарГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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