Глава МИД Ирана: Тегеран не может один без поддержки Европы нести бремя выполнения СВПД

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Иран не может в одиночку, без поддержки Европы, нести бремя выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Об этом заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран не может нести все бремя в одиночку, будь то ядерная сделка или борьба с оборотом наркотиков и незаконной перевозкой людей", - подчеркнул Зариф. По его словам, "INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges - "Инструмент для поддержки торговых обменов") не выполняет задачи "тройки" государств [Германии, Франции, Великобритании] по спасению СВПД".

"Европа должна быть готова, так сказать, "замочить ножки", если она хочет плыть против опасного течения односторонних американских подходов", - продолжал глава МИД. "Мы будем плыть все вместе или все вместе пойдем ко дну", - считает он. Одновременно глава МИД утверждал, что "продолжение выполнения Ираном СВПД, несмотря на выход США, сыграло важную роль в снижении напряженности и продвижении региональной стабильности".

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.