МИД Катара ставит под вопрос возможность возвращения Сирии в Лигу арабских государств

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Катара считают спорной возможность восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы видим, как ряд стран стремится восстановить связи с сирийским режимом, приглашают обратно в ЛАГ. И мы задаем вопрос: что сирийский режим сделал, чтобы получить награду в виде нормализации отношений, возвращения в ЛАГ? Причины, которые привели к заморозке членства Сирии, действительны или более нет?" - утверждал он.

Ранее в Дохе заявили, что не намерены возобновлять работу своего посольства в Дамаске, как это сделали в конце минувшего года ОАЭ.

Участие Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года. Большинство арабских стран отозвали своих послов из сирийской столицы и присоединились к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.