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Президент Боливии сообщил, что получил приглашение посетить Россию в июле

Эво Моралес последний раз был с визитом в РФ в июне 2018 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина приглашение посетить Россию с официальным визитом в июле нынешнего года.

"Сегодня [российский] посол пришел ко мне, чтобы проинформировать об одной важной вещи. "Наш брат, президент России, через своего посла приглашает нас в июле совершить официальный визит в Россию", - сказал Моралес в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Россия-1"

Президент Боливии посещал РФ в июне 2018 года. Тогда он провел переговоры с президентом России и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.

Теги
Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичБоливияРоссия
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