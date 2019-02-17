Президент Боливии сообщил, что получил приглашение посетить Россию в июле

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина приглашение посетить Россию с официальным визитом в июле нынешнего года.

"Сегодня [российский] посол пришел ко мне, чтобы проинформировать об одной важной вещи. "Наш брат, президент России, через своего посла приглашает нас в июле совершить официальный визит в Россию", - сказал Моралес в показанном в воскресенье интервью телеканалу "Россия-1"

Президент Боливии посещал РФ в июне 2018 года. Тогда он провел переговоры с президентом России и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.