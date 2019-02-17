Президент Боливии не будет направлять войска в Венесуэлу в случае вторжения США

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Боливия не будет оказывать военную поддержку Венесуэле в случае вторжения со стороны США, поскольку страна против решения проблем Боливарианской Республики военным путем. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил президент Боливии Эво Моралес.

"Наша страна, по конституции, является сторонником мира. Мы настроены на диалог, на то, чтобы жители Венесуэлы решили свои проблемы в диалоге. Не надо прибегать к оружию, и Боливия не будет делать то, о чем вы спросили", - сказал президент в ответ на вопрос, может ли Боливия направить свои войска на помощь Венесуэле в случае вторжения в эту страну.

"А Соединенным Штатам пора понять - прошло время их постоянных вторжений", - добавил Моралес.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

На этом фоне хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не исключает возможности задействовать Вооруженные силы США в Венесуэле. Мадуро в свою очередь заявил, что военное вторжение Соединенных Штатов обернется для них огромными человеческими потерями. Открывая учения 10 февраля, венесуэльский лидер подчеркнул, что правительство направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.