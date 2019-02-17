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Кризис в Сирии

Асад: правительство Сирии рассчитывает повысить благосостояние граждан после войны

Президент республики заявил, что выборы в местные органы управления укрепили национальное единство

ТАСС, 17 февраля. Правительство Сирии приложит все усилия для повышения благосостояния граждан, несмотря на трудности послевоенного времени. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад.

"В предстоящий период будут осуществлены важные проекты с целью улучшения социальных условий и занятости населения", - отметил сирийский лидер. Он выступил в Дамаске на встрече с руководителями местных органов власти.

Асад назвал важным достижением проведение в срок в Сирии (16 сентября прошлого года) выборов в местные органы управления, которые, по его словам, укрепили национальное единство. Он подчеркнул, что, по новому законодательству, местные советы "получили большую самостоятельность в решении насущных проблем, с которыми сталкиваются граждане". "Сирийцы на местах смогут принимать самое активное участие в социально-экономическом развитии регионов", - сказал президент.

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СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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