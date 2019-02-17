Нетаньяху назначил Исраэля Каца министром иностранных дел Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил главой МИД еврейского государства министра транспорта и по делам разведки Исраэля Каца. Об этом сообщил в Twitter в воскресенье официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

"Министерство иностранных дел приветствует министра иностранных дел Исраэля Каца после вступления в должность", - написал Нахшон. С 2015 года главой МИД страны являлся Биньямин Нетаньяху.

"Я благодарю премьер-министра за доверие. Вместе с главой правительства мы продолжим вести внешнюю политику Государства Израиль к новым достижениям", - цитирует высказывания Каца после назначения на пост главы МИД его пресс-служба. "Я приступаю к руководству министерством иностранных дел с чувством огромной ответственности за возложенную на меня миссию", - продолжил Кац. Он также назвал назначение на пост главы внешнеполитического ведомства "волнительным моментом".

МИД Израиля с предыдущих парламентских выборов в Израиле в 2015 году занимал Биньямин Нетаньяху. Сейчас, кроме кресла премьера, он занимает также должности министра обороны и здравоохранения Израиля. Нынешнее правительство Нетаньяху продолжит работать до формирования в апреле 2019 года нового кабинета по итогам досрочных выборов.

Решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов в Израиле единогласно приняли 24 декабря 2018 года главы партий, входящих в правительственную коалицию, из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию. 26 декабря 2018 года Кнессет утвердил закон о самороспуске и назначил досрочные парламентские выборы на 9 апреля 2019 года.