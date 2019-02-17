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Кризис в Сирии

Асад: конституция Сирии не может быть предметом торга

Президент Сирии осудил действия Запада, направленные на то, чтобы "помешать серьезным попыткам по урегулированию кризиса"

ТАСС, 17 февраля. Сирия остается приверженной диалогу для выхода из кризиса, но не допустит, чтобы ее конституция стала предметом торга. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад, который выступил в Дамаске на встрече с руководителями местных органов власти.

"Мы не позволим нашим противникам использовать своих агентов из числа сирийских граждан для того, чтобы навязывать нам условия в Конституционном комитете", - подчеркнул Асад. При этом он предупредил, что в состав этого органа, создаваемого в соответствии с решением Конгресса по сирийскому диалогу в Сочи (заседал 30-31 января 2018 года - прим. ТАСС), попали "пособники Турции".

"Конституция так же, как национальный суверенитет, - это вопрос, который касается судьбы отечества, и им нельзя пренебрегать, поскольку в противном случае придется заплатить цену гораздо большую, чем за войну", - отметил Асад.

Сирийский лидер осудил "действия Запада, направленные на то, чтобы помешать серьезным попыткам по урегулированию кризиса, которые предпринимаются в рамках переговорного процесса, начатого в Астане и Сочи".

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СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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