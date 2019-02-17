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WP: отказ Науэрт от должности постпреда при ООН не связан с информацией о найме няни

Как отметил источник газеты, няня находилась в США на законных основаниях

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН не из-за раскрывшейся информации о найме на работу няни, которая якобы была в стране нелегально. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

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"Няня находилась в стране на законных основаниях, она была гражданкой Ямайки, ее наняли Науэрт и ее муж 10 лет назад. Науэрты платили ей зарплату наличными. Вскоре они узнали, что няня не платит налоги и настояли, чтобы она рассчиталась перед государством", - приводит газета слова источника в окружении семьи. "Науэрт рассказала об этой ситуации во время проверки службы безопасности и была уверена, что это никак не повлияет на ее назначение", - отметил он.

Ранее газета сообщила, что няня якобы находилась в стране нелегально и не имела разрешения на работу. Муж главы пресс-службы Госдепартамента продолжал жить с детьми в Нью-Йорке, пока Науэрт работала в Вашингтоне. В распространенном ранее пресс-релизе Госдепартамента не указывается, будет ли и далее Науэрт возглавлять пресс-службу ведомства, при этом в тексте сообщения она обозначается как "официальный представитель" Госдепартамента.

7 декабря 2018 года президент Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Она возглавляет пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября 2018 года объявила о своей отставке. Таким образом, должность постпреда США при ООН до сих пор остается вакантной.

Теги
ЯмайкаСШАХейли, Никки
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